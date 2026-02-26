Во Мценске ограничили расходы на обслуживание долга

Для этого в городе утвердили специальную программу.

Наименование новой программы выглядит так: «Управление финансами муниципального образования город Мценск». Ее ответственным исполнителем назначено городское финансовое управление. Цель программы заключается в обеспечении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Мценска и повышении качества управления муниципальными финансами.

Так, она предусматривает мероприятия по содействию увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и эффективному управлению муниципальным долгом. Кстати, верхний предел внутреннего долга города Мценска установлен в следующих размерах: по состоянию на 1 января 2027 года – не более 73,333 миллиона рублей; на 1 января 2028 и 2029 годов – не более 76,666 миллиона рублей.

Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга ограничены: на 2026 год – не более 3,944 миллиона рублей; на 2027 год – не более 8,568 миллиона рублей; на 2028 год – не более 9,575 миллиона рублей. При этом программа предусматривает бюджетное финансирование. Всего за период с 2026 по 2028 год на ее реализацию планируется выделить из местного бюджета 57,538 миллиона рублей, в том числе 15,76 миллиона рублей – в 2026 году.

Ожидаемые результатами реализации муниципальной программы являются исполнение расходных обязательств городского округа не менее чем на 98 процентов от утвержденных параметров бюджета, увеличение доли программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского округа до 87 процентов. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета должна вырасти. Базовым взят показатель 2025 года, когда доля таких доходов в общем объеме доходной части составила 34,9 процента. Ожидается, что в 2026 году она вырастет до 35,6 процента, в 2027 году – до 37,2 процента.

«На сегодняшний день по программно-целевому принципу распределено более 86 процентов всех расходов бюджета, что повышает качество контроля за расходованием бюджетных средств и уровень ответственности распорядителей, а также позволяет сконцентрировать имеющиеся ресурсы на наиболее значимых направлениях социально – экономического развития муниципального образования, – говорится в паспорте программы. – Автоматизация полного цикла бюджетного процесса позволяет повысить оперативность и качество составления и исполнения бюджета, а также формирования необходимой отчетности и проведения аналитических мероприятий, в том числе содействующих выявлению дополнительных резервов повышения эффективности расходования средств».

Также власти отмечают, что переход на казначейскую систему исполнения бюджета и оптимизация регулирования бюджетного процесса же существенно повысили финансовую ответственность распорядителей и получателей бюджетных средств, а исполнение бюджета стало «гораздо более прозрачным и управляемым».

Тем временем депутаты Мценского горсовета приняли к сведению отчет об исполнении бюджета Мценска по итогам 9 месяцев 2025 года. Из него следует, что расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период времени составили 3,257 миллиона рублей, или 48 процентов от годового плана. Сумма общей кредиторской задолженности бюджета по состоянию на 1 октября 2025 года составляла 12,42 миллиона рублей. В период с 1 января 2025 года по 30 сентября 2025 года была погашена задолженность предыдущего года в сумме 2,507 миллиона рублей.

ИА «Орелград»