Ряд районов может лишиться денег на благоустройство

Губернатор Орловской области считает, что средства должны получать те, кто активно работает.

Реализацию нацпроектов обсудили на совещании с главами муниципальных образований 26 февраля. Из запланированных 312 контрактов заключено 150. Ранее был установлен срок завершения объявления аукционов – 1 марта. Не все чиновники справились с задачами. Уровень контрактации в Троснянском, Верховском, Корсаковском, Знаменском районах – 0%. Еще в пяти – менее 30%.

«1 марта неизбежно через несколько дней наступит, – констатировал Андрей Клычков. – Собрать информацию, кто не исполняет, по каким причинам не исполняют. На основании этих итогов будем принимать решения. Если у района нет желания реализовывать проекты, будут другие этим заниматься. Кто хотят, это делают в сроки. Есть те, кто по более значимым объектам получили экспертизу, все прошли, бегали, занимались. Сейчас уже будут реализовывать».

Андрей Клычков описал идеальное развитие событий: ранняя контрактация, раннее выполнение работ, быстрое завершение с качественной приемкой.

«А у нас, к сожалению, практика, когда в декабре начинаем закрывать контракты. Ну, кому это надо?»

Напомним, в 2026 году в Орловской области планируется реализация 41 регионального проекта в рамках 12 национальных проектов. объем финансирования составит около 8 млрд рублей.

ИА “Орелград”