В орловском сузе открыли «Парту Героя»

Она посвящена сразу двоим выпускникам, погибшим на СВО.

Мемориальный объект появился в Орловском техникуме технологии и предпринимательства имени Русанова.

«Парта Героя» будет напоминать о Константине Енине и Корине Прокопи.

Енин родился в 2003-м в Покровском районе. Учился на мастера отделочных строительных работ. В 2022-м орловца призвали на службу в вооружённые силы. Через три месяца он подписал контракт с Министерством обороны России и стал участником специальной военной операции.

Константин погиб в 2024-м году в Белгородской области, защищая её от вражеской диверсионно-разведывательной группы. Орловец, прикрывая сослуживцев, вызвал огонь на себя. Посмертно Енина отметили Орденом Мужества.

Корин Прокопи родился в 2005-м в Брянской области. В сузе он учился на мастера по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. В 2023-м он тоже ушёл в армию, а затем подписал контракт с Минобороны.

Прокопи служил в ЛНР. Был награжден медалью Жукова. Корин погиб в 2025-м, выполняя боевое задание.

Информацию сообщили в орловском филиале фонда «Защитники Отечества».

ИА «Орелград»