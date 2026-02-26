В этом году в Орле высадят 360 тысяч цветов

Таковы планы «Спецавтобазы».

Цветы заполнят общественные клумбы по всему городу. Сейчас в тепличном хозяйстве учреждения идёт активная подготовительная работа. Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

В хозяйстве готовится рассада, которая после наступления необходимых температур украсит областной центр.

В этом году планируются к высадке «Петуния каскадная», «Бархатцы триплоидные», «Бегония вечноцветущая», «Капуста декоративная», «Катарантус», «Цинния изящная», «Фиалка Виттрока», «Цинерария» и «Агератум мексиканский».

Также «в зиму» специалисты «Спецавтобазы» уже посадили 210 тысяч тюльпанов. Они украсят клумбы на площади Ленина, Пролетарской горе, в скверах Гуртьева и Ермолова, а также скверах Семьи и Танкистов.

Ожидается, что цветы будут радовать орловцев как минимум с мая по сентябрь.

ИА «Орелград»