В Орле начался ремонт музыкальной школы

Пока что выполняются демонтажные работы.

Планируется обновить здание Детской музыкальной школы №3 имени Прокофьева. Она находится в Северном районе (на улице Металлургов, 3-А).

Работу доверили ООО ТСК «Альянс». Муниципальный контракт заключили в январе. Его стоимость составляет 40,9 миллиона рублей.

Срок завершения работ – 1 ноября 2027 года.

Ремонт проводится в рамках национального проекта «Семья» и регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Планируется, что в здании выполнят комплекс отделочных работ, заменят инженерные сети, установят системы сигнализации и оповещения. Кроме того, снаружи должны привести в порядок кровлю и входы.

ИА «Орелград»