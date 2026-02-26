В Ливнах на 32 миллиона рублей увеличили дефицит бюджета

Проект поправок в бюджет разработала администрация города.

Ливенский городской Совет народных депутатов рассмотрел проект внесения изменений в бюджет города Ливны на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. В соответствии с документом доходы бюджета увеличиваются на 2,817 миллиона рублей и в целом по 2026 году составят 1,663 миллиарда рублей. Рост доходной части обеспечен за счет дополнительных безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

Расходную часть бюджета города Ливны на 2026 год решили увеличить на 35,397 миллиона рублей, в том числе за счет увеличения дефицита на 32,579 миллиона рублей. Тем самым уточненный план бюджета города по расходам на 2026 год достиг отметки в 1,742 миллиарда рублей. А дефицит бюджета на текущий год вырос до уровня в 78,891 миллиона рублей. Требования бюджетного и налогового законодательства при этом не нарушены.

Данный факт в своем заключении на проект внесения изменений отметила Контрольно-счетная палата города Ливны, которая заранее проанализировала предложенные поправки. В КСП напомнили, что в соответствии со статьей 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Но в некоторых случаях установленные ограничения могут быть превышены, например, если на бюджетных счетах с прошлого года сохранились остатки средств.

Источниками покрытия дефицита бюджета города в настоящий момент являются бюджетные кредиты в сумме 46,311 миллиона рублей и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 32,579 миллиона рублей. Текущий дефицит бюджета как раз укладывается в данные рамки. Стоит добавить, что верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2027 года по долговым обязательствам города остался без изменений и составляет 120 миллионов рублей.

По данным местных властей, кредиторская задолженность бюджета Ливен по полномочиям городского округа по состоянию на 1 февраля 2026 года составила 45,951 миллиона рублей. На ту же дату на едином счете бюджета города числился остаток денежных средств в сумме 30,382 миллиона рублей. Задолженность муниципального образования по бюджетному кредиту по состоянию на 1 февраля 2026 года составила 29,25 миллиона рублей, и ее сумма не превышает утвержденный верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны.

