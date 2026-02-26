Губернатор предложил отложить реформу местного самоуправления из-за снегопада

По мнению главы Орловской области, еще не готовы к переменам.

Федеральный закон № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления …» предполагает переход на одноуровневую модель управления на местах. Условно, ресурсы и власть останутся у муниципалитета, исчезнут сельсоветы и чиновники первого звена. В ходе совещания 26 февраля губернатор Андрей Клычков поднял тему несвоевременности перемен.

«Почему я тему поднял по 33 закону? Практика этого февраля показала, что у нас с вами может просто не оказаться ресурсов реагирования на погоду, на чрезвычайные ситуации, на конкретные обращения граждан. Поэтому, проведя консультации со всеми уровнями, мы с вами, я думаю, пока на этот год возьмем паузу, чтобы выстроить систему управления».

Андрей Клычков заявил, что объявленные публичные слушания в районах пройдут по плану. Мнения орловцев будут обобщаться, как и опыт соседей для принятия решения в будущем.

Напомним, исчезновение сельских чиновников и ликвидацию более двух сотен сельсоветов обсуждают с 2025 года. Регионам дали возможность выбрать между двухуровневой и одноуровневой моделями местного самоуправления. В первом случае остаются сельсоветы и горсоветы, отдельные главы поселений и обособленные бюджеты. Одноуровневая система упрощает структуру: создается единый орган управления на территории – он отвечает за решение всех местных вопросов. Также сокращается число депутатов за счет ликвидации представительных органов на селе.

ИА “Орелград”