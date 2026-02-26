В Орле снова испытывают троллейбус с автономным ходом

После окончания испытаний они продолжатся уже в других городах.

Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, мероприятия начались сегодня. На улицы города вышел троллейбус «Авангард», произведённый АО «Транс-Альфа».

Транспортное средство работает на маршруте №6 («Автовокзал — Улица Максима Горького»).

Ранее новый троллейбус тестировали в Калуге. В Орле он пробует около месяца.

Вне контактной сети «Авангард» может передвигаться на расстояния до 30 километров. Модель оснащена комбинированным пультом управления и другим современным оборудованием.

ИА «Орелград»