В Орле снова испытывают троллейбус с автономным ходом

После окончания испытаний они продолжатся уже в других городах.
Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, мероприятия начались сегодня. На улицы города вышел троллейбус «Авангард», произведённый АО «Транс-Альфа».
Транспортное средство работает на маршруте №6 («Автовокзал — Улица Максима Горького»).
Ранее новый троллейбус тестировали в Калуге. В Орле он пробует около месяца.
Вне контактной сети «Авангард» может передвигаться на расстояния до 30 километров. Модель оснащена комбинированным пультом управления и другим современным оборудованием.
ИА «Орелград»