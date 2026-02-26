За год управление СКР направило в суды около 250 дел

26.2.2026 | 17:00 Закон и порядок, Криминал, Новости

Они возбуждены в отношении 307 обвиняемых.

vk.com/club56875931

В орловском управлении ведомства подвели итоги работы за 2025-й. Это сделали на специальной коллегии.

Как уточняет пресс-служба управления, в общем массиве 34 дела связаны с коррупцией, 43 — с экономическими преступлениями. К уголовной ответственности привлекли 16 лиц, обладающих особым правовым статусом.

«Принимались меры к пресечению злоупотреблений при реализации национальных проектов, в суд направлено семь уголовных дел», – рассказали в управлении.

Расследовано 19 убийств, а также около 25 посягательств на половую свободу и личную неприкосновенность. Раскрыто 15 деяний, совершённых организованными группами и преступными сообществами.

Семь дел возбудили по материалам, размещённым в СМИ и интернете.

Кроме того, управление раскрыло 13 преступлений, которые были совершены в прошлые годы – «с применением прогрессивных достижений отечественной криминалистики и собственной экспертной базы».

В ходе предварительного следствия ведомство добилось возмещения причинённого ущерба на примерно 44 миллиона рублей. Также был наложен арест на денежные средства, имущество и ценности некоторых обвиняемых на общую сумму около 202 миллионов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU