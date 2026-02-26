За год управление СКР направило в суды около 250 дел

Они возбуждены в отношении 307 обвиняемых.

В орловском управлении ведомства подвели итоги работы за 2025-й. Это сделали на специальной коллегии.

Как уточняет пресс-служба управления, в общем массиве 34 дела связаны с коррупцией, 43 — с экономическими преступлениями. К уголовной ответственности привлекли 16 лиц, обладающих особым правовым статусом.

«Принимались меры к пресечению злоупотреблений при реализации национальных проектов, в суд направлено семь уголовных дел», – рассказали в управлении.

Расследовано 19 убийств, а также около 25 посягательств на половую свободу и личную неприкосновенность. Раскрыто 15 деяний, совершённых организованными группами и преступными сообществами.

Семь дел возбудили по материалам, размещённым в СМИ и интернете.

Кроме того, управление раскрыло 13 преступлений, которые были совершены в прошлые годы – «с применением прогрессивных достижений отечественной криминалистики и собственной экспертной базы».

В ходе предварительного следствия ведомство добилось возмещения причинённого ущерба на примерно 44 миллиона рублей. Также был наложен арест на денежные средства, имущество и ценности некоторых обвиняемых на общую сумму около 202 миллионов.

ИА «Орелград»