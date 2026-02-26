Во Мценске открылся обновлённый офис кадрового центра

26.2.2026 | 17:07 Новости, Общество

Здесь будут обслуживать жителей города и всего Мценского района.

Фото: Кадровый центр Орловской области

Это уже третий обновлённый офис Кадрового центра «Работа России», который открывается в нашем регионе. Ранее это произошло в областном центре и Орловском округе.

В современном пространстве оборудованы зоны цифровых сервисов, детский уголок, зал для мероприятий. Здесь можно получить индивидуальную консультацию специалиста по кадрам и карьере, принять участие в групповых обучающих занятиях.

Уделено внимание маломобильным группам граждан. Также в центре есть система электронной очереди.

Центр находится на улице Кузьмина, 1. Контактный телефон +7 (906) 663-17-29.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU