Во Мценске открылся обновлённый офис кадрового центра

Здесь будут обслуживать жителей города и всего Мценского района.

Это уже третий обновлённый офис Кадрового центра «Работа России», который открывается в нашем регионе. Ранее это произошло в областном центре и Орловском округе.

В современном пространстве оборудованы зоны цифровых сервисов, детский уголок, зал для мероприятий. Здесь можно получить индивидуальную консультацию специалиста по кадрам и карьере, принять участие в групповых обучающих занятиях.

Уделено внимание маломобильным группам граждан. Также в центре есть система электронной очереди.

Центр находится на улице Кузьмина, 1. Контактный телефон +7 (906) 663-17-29.

ИА «Орелград»