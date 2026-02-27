На оздоровление детей выделят почти 100 миллионов рублей

Средства поступят из областного бюджета.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Андрей Клычков распорядился о мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области в 2026 году. Значительную часть финансирования возьмет на себя областной бюджет. Губернатор поручил департаменту финансов выделить в 2026 году необходимые денежные средства, которые будут распределены по нескольким профильным департаментам, отвечающим за организацию оздоровительной кампании детей.

Так, департаменту образования Орловской области будет выделено 79,939 миллиона рублей, департаменту физической культуры и спорта – 9,997 миллиона рублей, департаменту здравоохранения – 5,714 миллиона рублей. Главам муниципальных образований Орловской области Андрей Клычков настоятельно рекомендовал предусмотреть в местных бюджетах на 2026 год необходимый объем ассигнований на проведение оздоровительной кампании детей, причем он, согласно постановлению главы региона, не должен быть ниже уровня 2025 года.

Также местным властям рекомендовали выделить из своих бюджетов финансирование на проведение противоклещевых обработок в местах отдыха детей. Кроме того, губернатор поручил главам муниципалитетов как минимум сохранить на прошлогоднем уровне показатели охвата детей различными формами отдыха и оздоровления, обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемических требований в организациях отдыха детей и их оздоровления «в целях профилактики инфекционных заболеваний».

Особое внимание власти на местах должны будут обратить на «меры по недопущению открытия несанкционированных детских оздоровительных лагерей на территории муниципальных образований Орловской области». Также и обязали обеспечить регулярную уборку территорий, прилегающих к детским оздоровительным лагерям, от мусора и сухой растительности, и своевременный покос травы.

Управлению лесами Орловской области в целях обеспечения безопасного пребывания детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления поручено принять меры по обследованию территорий лесного фонда, прилегающих к лагерям. Задачей данного обследования является выявление больных и аварийных деревьев на расстоянии 50 метров от границ территории государственных учреждений, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей.

Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области рекомендовано принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности жизни детей в период их пребывания в лагерях, а также при перевозках организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно. Кроме того, полиции рекомендовано принять меры по созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул.

ИА «Орелград»