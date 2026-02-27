Интерес инвесторов к драгметаллам вырос на 40 %

Статус ключевого актива подтверждает золото, наиболее яркую динамику по объемам демонстрирует серебро.

За прошлый 2025 год число обезличенных металлических счетов (ОМС) выросло более чем на 40 %, а общий объем драгоценных металлов увеличился на 46 %. Такова статистика ВТБ. Уже в январе 2026 года спрос клиентов прибавил еще около 10 %.

Количество «золотых» счетов выросло на 50 %, объем металла на них – на 16 %. Интерес к золоту предъявляют как новые клиенты, так и действующие, системно наращивающие вложения. Доходность за прошлый год около +28 %, с начала 2026 порядка +17 %. Цена на золото достигла в начале 2026 года отметки порядка $5000 за тройскую унцию.

Количество «серебряных» счетов увеличилось на 36 %, а объем металла – на 51 %. Такая динамика объясняется тем, что инвесторы, осваивающие ОМС, начинают с золота, а затем активно диверсифицируют портфели, обращая внимание на потенциал серебра. Рост стоимости за 2025 год – 96 %. Цена по состоянию на 25 февраля 2026 – 214,21 руб. за грамм.

Также клиенты формируют портфели в платине и палладии. Совокупный объем этих металлов в банке достиг порядка 1 тонны.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что драгоценные металлы из консервативного инструмента сбережений превращаются в динамичный и массовый инвестпродукт.

«Рост происходит на фоне повышения финансовой грамотности населения и поиска надежных активов, позволяющих хеджировать рыночные риски в долгосрочной перспективе», – пояснил Алексей Охорзин.

