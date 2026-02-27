Суд отменил депортацию иностранца, не позволив разлучить близнецов

Неприятная история завершилась благополучно для гражданина Молдовы.

Северный районный суд города Орла рассмотрел жалобу адвоката гражданина Молдовы, которого могли принудительно выдворить с территории Российской Федерации. Как пояснили в пресс-службе суда, ранее на иностранца завели административное дело по части 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административном правонарушении РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Как следует из административного дела, постановлением должностного лица в феврале 2026 года гражданин Молдовы был признан виновным в совершении указанного правонарушения. Ему вынесли наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. После этого нарушителя поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Орловской области, где он должен был находиться до своей депортации.

В суде постановление было оспорено. Иностранец согласился с тем, что заслуживает штрафа, но покидать Россию не собирался. По мнению его адвоката, постановление является незаконным в части назначения дополнительного наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации. Изучив доводы жалобы, выслушав участников процесса и исследовав материалы дела, судья решил требования удовлетворить.

«В ходе судебного заседания установлен факт нарушения гражданином Республики Молдова режима пребывания в Российской Федерации, выразившийся в уклонении от выезда по истечении установленного законом срока пребывания с апреля 2025 года, что повлекло совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Фактические обстоятельства правонарушения подтверждены собранными по делу доказательствами, исследованными в судебном заседании», – пояснили в пресс-службе Северного районного суда.

Однако суд принял во внимание и тот важный факт, что административный правонарушитель проживает на территории РФ с 2000 года, и в Россию он приехал еще ребенком. То есть он уже более четверти века проживает в России, где обеспечен жильем. Суд учел, что за время нахождения на территории РФ к уголовной ответственности данный гражданин не привлекался, жилья и социальных связей в Молдове у него нет. К тому же его брат-близнец, как оказалось, имеет гражданство РФ.

Учитывая все обстоятельства, суд пришел к выводу, что принудительное выдворение из России стало бы «чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни», что оно несоразмерно целям административного наказания. Постановление было изменено. Суд наказал «иностранца» административным штрафом в размере 40 000 рублей без принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. Суд также освободил его из Центра временного содержания иностранных граждан УМВД. «Решение вступило в законную силу немедленно после его вынесения», – подчеркнули в пресс-службе Северного районного суда.

