На Орловщине поддержат детей Донбасса

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Андрей Клычков принял постановление о мерах по организации отдыха и оздоровления детей в нашей области в 2026 году. Из бюджета региона на данные цели будет выделено около 96 миллионов рублей. Часть средств пойдет на оплату отдыха льготных категорий детей. Их состав ежегодно актуализируется.

Так, в этом году в число тех, кто имеет право отдохнуть за казенный счет, включены дети, получившие в возрасте до 18 лет увечье – ранение, травму или контузию – на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Такую же льготу в Орловской области дадут пострадавшим детям из других регионов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Аналогичная преференция будет действовать в этом году для детей жителей Орловской области, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, либо заключивших контракт с Минобороны РФ и отправленных в зону СВО. Действие льготы также распространяется на детей добровольцев и сотрудников и военнослужащих Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Орловской области, командированных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Что касается других льготников, то за счет областного бюджета будут оплачиваться путевки для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одаренных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, членов областных молодежных и детских общественных объединений, детей из многодетных семей, обучающихся в государственных школах. Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления будет размещен в открытом доступе на сайте правительства.

ИА «Орелград»