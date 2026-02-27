Мэрия Орла готовится к расселению «голого» дома на улице Гостиной

Затянувшийся капремонт здания мог привести к его аварийному состоянию.

На заседании Орловского горсовета 27 февраля обсудили судьбу дома № 3 по улице Гостиной — объекта культурного наследия. Сейчас его обследуют независимые столичные эксперты: от результатов исследований зависит признание здания не соответствующим требованиям безопасности.

«Мы готовимся к расселению, – заявил мэр Орла Юрий Парахин. – К самому худшему сценарию. В здании находится 57 жилых помещений и восемь коммерческих учреждений, в том числе муниципальная аптека. Соответствующие установки при принятии решения о расселении мною даны», – цитирует градоначальника «Орловский Вестник».

Решение экспертизы ожидается через несколько недель. При признании дома аварийным расселение проведут оперативно — по аналогии с домом на улице Металлургов, уже готовятся пункты временного размещения.

Напомним, дом №3 по улице Гостиной построен в стилистике «Торговых рядов». После ремонта 2016 года состояние здания ухудшилось. В 2023 на устранение недочетов выделили 28 млн рублей (далее фигурировала цифра 100 миллионов). Завершить капремонт обещали оперативно. Однако здание долго оставалось без крыши, в 2026 году все еще без внешней отделки – с голыми кирпичами.

В Орле ежемесячно признаются аварийными 6–8 домов. Аварийный фонд города — 50 тыс. кв. м, на переселение требуется порядка 5 млрд руб.

ИА “Орелград”