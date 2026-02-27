На Орловщине выявили проблемы с детским досугом

Об этом заявили в прокуратуре.

Ведомство провело совещание, где обсудили вопрос вовлечения детей в полезные формы досуга в свободное от учёбы время. В центре внимания оказались и те несовершеннолетние, которые состоят на учёте в связи с безнадзорностью или нарушениями.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, на встрече был озвучен ряд проблем. Так, выяснилось, что уполномоченные органы и общественные организации не уделяют вопросу должного внимания.

Например, финансовое обеспечение летних оздоровительных кампаний не в полной мере отвечало реальным потребностям. В некоторых муниципальных образованиях нашего региона вообще не выделялись деньги на организацию полезного досуга для детей.

В мероприятиях общественных движений оказалась занята только треть подростков, стоящих на учёте. Также в ведомстве отмечают, что в ряде школ планы воспитательной работы в летний период либо не составлялись вообще, либо составлялись формально.

В 2025-м прокуратура внесла ряд представлений, связанных с этими проблемами, в правительство области. В итоге бюджет детской оздоровительной кампании подрос на 6,3 миллиона рублей. Для несовершеннолетних обустроили дополнительные места отдыха на базе государственных образовательных организаций. Также удалось трудоустроить 35 подучётных подростков.

