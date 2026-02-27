На Орловщине выявили проблемы с детским досугом

27.2.2026 | 12:23 Закон и порядок, Новости

Об этом заявили в прокуратуре.

epp.genproc.gov.ru

Ведомство провело совещание, где обсудили вопрос вовлечения детей в полезные формы досуга в свободное от учёбы время. В центре внимания оказались и те несовершеннолетние, которые состоят на учёте в связи с безнадзорностью или нарушениями.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, на встрече был озвучен ряд проблем. Так, выяснилось, что уполномоченные органы и общественные организации не уделяют вопросу должного внимания.

Например, финансовое обеспечение летних оздоровительных кампаний не в полной мере отвечало реальным потребностям. В некоторых муниципальных образованиях нашего региона вообще не выделялись деньги на организацию полезного досуга для детей.

В мероприятиях общественных движений оказалась занята только треть подростков, стоящих на учёте. Также в ведомстве отмечают, что в ряде школ планы воспитательной работы в летний период либо не составлялись вообще, либо составлялись формально.

В 2025-м прокуратура внесла ряд представлений, связанных с этими проблемами, в правительство области. В итоге бюджет детской оздоровительной кампании подрос на 6,3 миллиона рублей. Для несовершеннолетних обустроили дополнительные места отдыха на базе государственных образовательных организаций. Также удалось трудоустроить 35 подучётных подростков.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU