Орловца обязали вернуть деньги за военную подготовку

Курсант не выполнил свои обязанности по военному контракту.

Залегощенский районный суд Орловской области рассмотрел в гражданском судопроизводстве иск о взыскании с местного жителя денежных средств, затраченных на его военную и специальную подготовку. Автором иска стало Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко».

Академия расположена в городе Костроме, она подведомственна Министерству обороны РФ. Как пояснили в пресс-службе суда, ответчик в 2023 году приказом Министерства обороны РФ был зачислен на обучение в указанную выше военную академию. И уже в период обучения молодой человек добровольно заключил контракт с Минобороны РФ. Контрактом была предусмотрена обязанность о прохождении курсантом военной службы в Вооруженных Силах РФ.

Он обязался отслужить в течение всего периода освоения образовательной программы, а также еще в течение пяти лет после окончания академии и получения диплома о высшем образовании. Контрактом также было предусмотрено, что в случае невыполнения курсантом своих обязательств, он должен будет возместить государству денежные средства, потраченные из федерального бюджета на его военную и специальную подготовку. В сентябре 2025 года орловец был отчислен из военной академии из-за «нежелания учиться». Однако возвращать государству деньги добровольно он не стал.

«Поскольку ответчиком не выполнены условия контракта о прохождении военной службы, исковые требования Военной академии к ответчику удовлетворены, – пояснили в пресс-службе Залегощенского районного суда. – В пользу Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко» взысканы денежные средства, затраченные на военную и специальную подготовку, в размере 244 651 рублей 75 копеек. Решение не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»