В Орле отказались от вывоза снега с улиц

Исключение сделают для магистралей, где планируется ремонт

На заседании Орловского горсовета 27 февраля стало известно, что городская администрация решила не вывозить снег с улиц — из‑за высокой стоимости услуги и ограниченного бюджета, сообщает «Орловский вестник».

«Бюджет у «Спецавтобазы» впритык», – цитирует мэра Орла Юрия Парахина издание.

Градоначальник пояснил, что снег уберут только там, где в ближайшее время начнут ремонтировать дороги. Председатель горсовета Владимир Негин предложил составить реестр наиболее проблемных улиц — чтобы хотя бы их избавить от сугробов. Он попросил депутатов по округам оценить ситуацию и направить ему соответствующие списки.

Напомним, накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал вывоз снега «золотым». Он призвал в первую очередь обеспечить беспрепятственный проезд транспорта и передвижения пешеходов, заняться ливневками.