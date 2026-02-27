В Орловской области преступность резко пошла на убыль

Количество зарегистрированных преступлений снизилось почти на треть.

О состоянии оперативной обстановки в Орловской области за январь 2026 года отчиталось региональное Управление МВД России. Из отчета следует, что в январе органами и подразделениями внутренних дел региона был «реализован комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, повышению эффективности профилактики преступности, обеспечению правопорядка в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников».

Общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной, подчеркнули в ведомстве, особо отметив тот факт, что количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде по сравнению с январем предыдущего года уменьшилось на 30,5 процента. Сокращение регистрируемой преступности отмечено в 17 районах Орловской области, наибольшее: в Новодеревеньковском, Болховском и Покровском районах.

«Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 312 преступлений, в том числе 68 – относящихся к категории тяжких и особо тяжких, – следует из данных регионального УМВД. – Выявлено 167 лиц, их совершивших. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера в отчетном периоде задержано 17 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение одного лица из числа пропавших без вести».

Раскрываемость убийств, грабежей и краж из квартир в январе текущего года была обеспечена на 100-процентном уровне, краж – на уровне 86,4 процента. Количество преступлений, совершенных на семейно-бытовой почве, уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов. В ведомстве считают, что снижение данного показателя произошло благодаря проводимым в регионе мероприятиям профилактического характера в жилом секторе.

«В структуре преступности 53,8 процента приходится на преступления против собственности; 12,9 процента составляют преступные посягательства против личности; 12,1 процента – преступления экономической и коррупционной направленности; 8 процентов – связанные с незаконным оборотом наркотических средств, – перечислили в УМВД. – В истекшем месяце не зарегистрированы разбои, угоны транспортных средств, меньше совершено убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж всех форм собственности, в том числе из квартир, а также мошенничеств, в т.ч. с использованием ИТТ».

ИА «Орелград»