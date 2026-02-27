В Орле уничтожили санкционные овощи

Нелегальную продукцию изъяли в двух торговых точках.

В Орле сразу в двух точках оптовой торговли незамедлительно сняли с реализации и уничтожили около 80 килограммов овощной продукции. Она продавалась без маркировки о наименовании, стране и месте происхождения товара. Поэтому указанные продукты были «забракованы». Об этом сообщила Орловская транспортная прокуратура.

Как пояснили в ведомстве, нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки исполнения законодательства, регламентирующего ввоз на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения. Речь идет о так называемой санкционной продукции, ввоз которой из недружественных стран в Россию ограничен.

«Продукция, которая не содержит сведения о товаре, месте ее происхождения и другой обязательной информации, а также не прошедшая фитосанитарный контроль и ввезенная с нарушением законодательства в Российскую Федерацию, представляет угрозу здоровью и жизни населения», – пояснили в Орловской транспортной прокуратуре.

По мотивам проверки прокурор также внес представления индивидуальным предпринимателям, попавшимся на нарушении правил торговли. В результате рассмотрения представлений ответственные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по материалам транспортной прокуратуры владельцев торговых точек привлекли к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ: один из них получил штраф, второй – предупреждение. Постановления об этом еще не вступили в законную силу.

ИА «Орелград»