Орловская семья живёт под протекающей крышей три года

27.2.2026 | 16:12 ЖКХ, Новости

Орловцы пожаловались в «Народный фронт».

vk.com/nf_orel

Как рассказали в региональном штабе организации, застарелая проблема существует в квартире дома, расположенного во Мценске по адресу 1-й микрорайон, 7. Помещение находится на пятом этаже здания.

Вода с крыши дома течёт прямо на кухню и в спальню. На кухне появилась плесень, отходят обои. В спальне вода скапливается под натяжным потолком и капает на детскую кровать. Периодически её приходится откачивать.

На данный момент «Народный фронт» обратился в ответственную управляющую компанию с требованием провести ремонт кровли в кратчайшие сроки.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU