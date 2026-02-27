Орловская семья живёт под протекающей крышей три года

Орловцы пожаловались в «Народный фронт».

Как рассказали в региональном штабе организации, застарелая проблема существует в квартире дома, расположенного во Мценске по адресу 1-й микрорайон, 7. Помещение находится на пятом этаже здания.

Вода с крыши дома течёт прямо на кухню и в спальню. На кухне появилась плесень, отходят обои. В спальне вода скапливается под натяжным потолком и капает на детскую кровать. Периодически её приходится откачивать.

На данный момент «Народный фронт» обратился в ответственную управляющую компанию с требованием провести ремонт кровли в кратчайшие сроки.

ИА «Орелград»