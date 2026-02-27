В Орле открылась выставка «Судбищенская битва»

27.2.2026 | 17:26 История, Новости, Образование

Она разместилась в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.

Сегодня в вузе состоялась церемония открытия.

На выставке представлены уникальные материалы, которые наглядно рассказывают о сражении у Судбищенского леса. Здесь представлены тысячи предметов – наконечники стрел и фрагменты сабель, кольчужные кольца, пули и ножи, подковы. Некоторые экспонаты отреставрированы.

Также в экспозиции подробно освещены история и методика проведения раскопок.

«Экспозиция посвящена одной из первых крупных побед русского оружия на нашей земле — уникальному локализованному месту сражения. Это событие значимо не только для исторической науки, но и для воспитания студентов, для понимания основ российской государственности», – высказался исполняющий обязанности директора института Александр Щеголев.

Выставка будет работать в стенах института в течение марта. Ознакомиться с ней могут все желающие.

Информацию сообщили в Центре развития карьеры Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

