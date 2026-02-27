Родным орловского бойца передали его Орден Мужества

Президент России посмертно отметил наградой Никиту Попкова.

Как пишет газета «Болховские куранты», орловец заключил контракт в 2024-м году в октябре. На специальной военной операции он находился в составе взвода штурмовой роты десантного батальона. Служил гранатомётчиком.

В ноябре того же года Попков погиб, выполняя боевую задачу. Это произошло в населённом пункте Мартыновка.

Погиб 14 ноября 2024 года при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик в населенном пункте Мартыновка. Президент подписал указ о награждении 23 октября 2025 года.

Орден передали родственникам погибшего защитника Отечества. Это сделала помощник начальника одного из отделений военного комиссариата Болховского района Клавдия Балашова.

ИА «Орелград»