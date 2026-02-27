В Орле передумали запрещать продажу алкоголя 1 июня

27.2.2026 | 10:22 Важное, Закон и порядок, Новости

Законопроект направлен на доработку.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Вопрос должны были рассмотреть на сессии заксобрания региона 27 февраля. Однако при формировании повестки «популистский призыв» решили снять.

Уполномоченный по правам предпринимателя Евгений Лыкин дал отрицательное заключение на данный законопроект. Заместитель председателя Орловского областного Совета Сергей Потемкин отметил, что есть предложение поработать над запретом, поговорить с предпринимательским сообществом, общественностью.

«Тогда уже более грамотно подойти к решению этого вопроса», – отметил Сергей Потемкин.

Среди весомых аргументов доработки была названа однобокость запрета. В текущей версии он касается лишь магазинов, а не ресторанов и подобных заведений.

