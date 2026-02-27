В райцентре Орловщины крыша торгового помещения не выдержала снега

Пришлось вызывать МЧС.

Об этом рассказали в орловском управлении ведомства.

Вызов поступил накануне в 13:45 из Малоархангельска. На местной Советской улице в здании, где находятся торговые помещения, «просела кровля на потолочное перекрытие».

Причиной стал снег, выпавший в изобилии и скопившийся на крыше. В результате «произошло частичное проседание кровли».

При ЧП никто не пострадал. Сотрудники МЧС, прибыв на место, убрали с фасада вывеску, которая могла упасть вниз. Работы по восстановлению здания планирует провести администрация муниципального образования.

Всего за последние сутки сотрудники Управления МЧС по Орловской области выезжали на вызовы 11 раз.

