В райцентре Орловщины крыша торгового помещения не выдержала снега

27.2.2026 | 10:46 Новости, Происшествия

Пришлось вызывать МЧС.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Об этом рассказали в орловском управлении ведомства.

Вызов поступил накануне в 13:45 из Малоархангельска. На местной Советской улице в здании, где находятся торговые помещения, «просела кровля на потолочное перекрытие».

Причиной стал снег, выпавший в изобилии и скопившийся на крыше. В результате «произошло частичное проседание кровли».

При ЧП никто не пострадал. Сотрудники МЧС, прибыв на место, убрали с фасада вывеску, которая могла упасть вниз. Работы по восстановлению здания планирует провести администрация муниципального образования.

Всего за последние сутки сотрудники Управления МЧС по Орловской области выезжали на вызовы 11 раз.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU