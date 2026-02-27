В Орле подумают над «радикальными мерами» по борьбе с собаками

Необходимость перемен в обращении с безнадзорными животными обсудили в облсовете.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Вопрос о защите граждан от собак прозвучал после доклада уполномоченного по правам человека в Орловской области. Особенно проблемная ситуация в Северном районе Орла.

«У нас есть защитники животных, которые пролоббировали вопросы вот такого отношения к собакам, – прокомментировала Наталия Балашова. – Я приглашала к себе руководителей «Спецавтобазы», которые отвечают за отлов и передержку. Они принесли всю нормативную базу, и, исходя из действующих на сегодняшний день нормативно-правовых актов, с этими собаками сделать пока ничего нельзя. За исключением только внесения изменений в действующий закон о бесхозяйных животных».

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин сообщил, что был подан иск к администрации города Орла о том, чтобы открыть муниципальный приют для животных.

«Насколько я помню, в бюджете в этом году предусмотрены денежные средства для того, чтобы его все-таки запустить», – уточнил Алексей Тимошин.

Председатель облсовета Леонид Музалевский отметил, что, даже почувствовав доброе отношение человека к ним, собаки не перестанут кусать.

«Здесь все-таки, давайте подумаем на профильном комитете, посидим, посмотрим. Да, это непопулярная мера, но выходить с более радикальными мерами в Государственную Думу, менять федеральное законодательство. Другого пути, я думаю, здесь не будет», – сказал спикер заксобрания.

