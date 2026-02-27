В Орловской области участники СВО смогут получать деньги вместо земли

Им предоставят выбор.

Предложение было рассмотрено на сегодняшней сессии Орловского областного Совета.

Закон Орловской области №1872 «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков» предполагает, что право на такие наделы имеют военнослужащие, а также лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач, возложенных на вооружённые силы Российской Федерации. Однако земель, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и обеспечены необходимыми коммуникациями, не так много.

«Одним из решений сложившейся ситуации, при отсутствии свободных земельных участков, станет введение меры социальной поддержки – единовременной денежной компенсации участникам СВО и членам их семей, взамен предоставления им земельных участков для индивидуального жилищного строительства», – пояснила член правительства Орловской области – руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Ольга Платонова.

Альтернатива – 150 тысяч рублей. Деньги, вместо бесплатного предоставления земельного участка, выделяются с согласия льготников. По словам Платоновой, сумма аналогична той, которую предлагают в таких же условиях многодетным семьям.

При обсуждении законопроекта многие депутаты отметили, что за 150 тысяч рублей невозможно купить хорошие участки, особенно в крупных населённых пунктах или пригородах. Так, Евгений Косогов предложил каким-то образом воздействовать на граждан, которые имеют в частной собственности ликвидные земельные наделы – пусть несут социальную ответственность. Лидер фракции ЛДПР Владислав Числов отметил, что 150 тысяч рублей для района или главного города региона – это разные суммы.

«Сумма невелика, но, например, кто должен был получить участки в Орле или в Орловском районе, они получат 150 тысяч. В отдаленных районах, где недорогие участки, получат те же 150 тысяч. Может быть, рассмотреть возможность, чтобы муниципалитеты тоже заложили средства на увеличение этой выплаты. Возможно, чтобы как-то выровнять и сбалансировать», – указал Числов.

С тем, что размер выплаты необходимо увеличивать, конечно, исходя из возможностей бюджетов, согласились как депутаты, так и чиновники. Тему «экспроприации» больше никто поднимать не стал.

«Давайте жить по своим средствам. И если есть сегодня возможность отдать 150 тысяч, Андрей Евгеньевич, спасибо вам и вашей команде за это», – высказалась депутат Татьяна Ерохина.

ИА «Орелград»