В Орле снова перекроют движение из-за коллектора

Ремонтные работы будут продолжаться всю рабочую неделю.

Ограничения вводятся со 2 марта (с 8 часов) до 6 марта (до 17 часов). Перекрытие затронет улицы Октябрьскую (от дома №18/16 до перекрёстка с Тургенева) и Тургенева (от перекрёстка с Октябрьской до дома №28). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На данный период изменятся и схемы движения общественного транспорта. Это касается троллейбуса №6 и автобусных маршрутов №№ 9, 18, 22 и 25. Они будут объезжать данный участок, в том числе по улицам Полесской и Лескова.

В мэрии попросили отнестись к неудобствам «с пониманием» и напомнили, что ремонт позволит обеспечить надёжную и безопасную работу коммунальной инфраструктуры.

ИА «Орелград»