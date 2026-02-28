Мэрия Орла отсудила трансформаторные подстанции

В суде чиновникам пришлось столкнуться с энергетиками.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел сразу несколько однотипных исков. В противостояние вступили сотрудники управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла и работники акционерного общества «Орелоблэнерго». В качестве третьих лиц в процессах участвовали представители Роскадастра, департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области, МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, а также Межрегионального бюро технической инвентаризации.

Споры велись о признании права собственности на объекты недвижимого имущества, а именно на трансформаторные подстанции, расположенные в Орле. Основные иски подали чиновники мэрии, а «Орелоблэнерго» предъявило встречные иски. Так, в первом случае каждая сторона хотела, чтобы суд признал за ней право собственности на ТП-313 н – трансформаторную подстанцию, расположенную на улице Гостиной.

По мнению энергетиков, «спорный объект является неотъемлемой частью сетевого комплекса АО «Орелоблэнерго» и фактически используется им в передаче электрической энергии потребителю». С учетом того, что эксплуатация данного объекта возможна только специализированной организацией, энергетики завили, что право собственности на данный объект должно быть признано за ними. УМИЗ считало, что спорный объект должен находиться в муниципальной собственности.

Согласно выписке из ЕГРН, спорный объект недвижимости площадью 46,4 квадратных метра был построен в 1995 году. УМИЗ указало, что еще в 2017 году Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области указанный объект был принят на учет как бесхозяйный. А в соответствии с выпиской из реестра муниципального имущества города Орла по состоянию на 28 октября 2025 года объект ТП-313 он находился в муниципальной казне.

При этом представители УМИЗ не смогли обратиться в суд с заявлением о признании права собственности на бесхозяйный объект, поскольку он находится в пользовании у «Орелоблэнерго». Также в судебном процессе был изучен договор аренды, заключенный в 2008 году между УМИЗ и «Орелоблэнерго». В аренду энергетикам сдавалось муниципальное имущество. И в перечне объектов энергоснабжения города Орла, перечисленных в приложении к договору, значился объект ТП-313 н.

Согласно вышеназванному договору, УМИЗ, осуществляя полномочия собственника, передало спорный объект в аренду «Орелоблэнерго» «для соответствующей и безопасной эксплуатации специального оборудования, представляющего повышенную опасность для человека, с целью обеспечения населения и объектов коммунально-бытового назначения электрической энергией необходимого качества и в достаточном количестве».

Суд иск мэрии удовлетворил и признал право собственности муниципального образования «Город Орел» не только на указанный объект, но и еще на две трансформаторные подстанции, правовой статус которых тоже «подвис». В удовлетворении встречных исков энергетиков суд отказал. Но решения могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»