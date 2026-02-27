В Орле в рамках проекта ЛДПР разберутся с дорогами и лифтами

Проект «Буду жаловаться в ЛДПР» стартовал на днях.

Свою жалобу по любому насущному вопросу можно оставить на официальном сайте партии, а также в региональном штабе (в Орле на улице 8 марта, дом №8). ЛДПР будет добиваться положительного решения по каждой проблеме.

Так, одно из уже поступивших обращений касается дорог в районном центре Хомутово. Местные жители рассказали, что дорожное полотно на Заводской и Кооперативной улицах находится в критическом состоянии. По словам орловцев, дороги почти не чистят. Улицы покрыты не только снегом, но и льдом, что значительно затрудняет движение транспорта.

Активисты ЛДПР выехали на место. «Оказалось, что договор с подрядчиком на очистку дорог был заключён, но сейчас он фактически не работает. Причина — администрация не выплатила подрядной организации деньги за уже выполненные ранее услуги», — рассказали в областном отделении партии. На данный момент ЛДПР готовит обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в данной ситуации.

Также партия подключилась к решению проблемы многоквартирного дома на Игнатова, 3. Напомним, в декабре его жильцы остались без лифтов.

Новый грузовой, запущенный в эксплуатацию 2-го числа, уже через несколько дней сначала совершил неконтролируемый подъём, а затем упал на уровень 14-го этажа. В это время пассажирский лифт находился на ремонте и тоже оказался вне доступа.

На данный момент оба подъёмных устройства доступны для жильцов. Однако пользоваться ими в стабильном режиме невозможно.

«Новый пассажирский лифт работает с перебоями, а в некоторые дни не функционируют оба лифта сразу… Жильцы уже три месяца обивают пороги инстанций. Они обращались в управляющую компанию, писали губернатору Орловской области, но проблема не решается», — рассказали в региональном отделении ЛДПР.

Партия взяла ситуацию на особый контроль. На данный момент депутат городского совета Дмитрий Юдин направил официальный запрос в орловское управление Следственного комитета.

