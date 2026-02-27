Горсовет дал добро на переулок Николая Кузнецова

Решение приняли на сегодняшней сессии парламента Орла.

В честь орловца, погибшего на СВО, назовут проезд, расположенный в Советском районе, рядом с перекрёстком Ипподромного переулка и улицы Матвеева.

Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, об этом ходатайствовал коллектив учреждения «Спецавтобаза», где работал Кузнецов. Также с аналогичной просьбой выступил боец, служивший вместе с орловцем — Николай спас его жизнь.

Ранее вопрос согласовала городская комиссия по наименованию улиц и установке объектов монументального искусства.

Кузнецов погиб 8-го февраля 2023-го. Ему было 24 года. Орловец исполнял воинский долг до конца, выводя свою команду за пределы места боевого столкновения и эвакуируя бойцов.

Посмертно мужчину отметили Орденом Мужества. Похороны состоялись в Орле на Историко-мемориальном кладбище.

ИА «Орелград»