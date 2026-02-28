За месяц орловские подростки совершили 12 преступлений

Ни один из малолетних преступников не находился в состоянии «дурмана».

Любопытную статистику озвучило Управление МВД России по Орловской области: в январе текущего года несовершеннолетними гражданами на территории региона было совершено 12 преступлений. И ни одно из них не было совершено подростками, находившимися в состоянии наркотического и токсического опьянения.

«В результате проводимой предупредительно-профилактической работы не допущено совершения несовершеннолетними умышленного причинения вреда здоровью, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, нанесения побоев, разбоев, вымогательств, умышленного уничтожения (повреждения) имущества, хулиганств», – отмечено в отчете УМВД.

В ведомстве пояснили, что для устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений несовершеннолетними, в январе текущего года был разработан и реализуется по сей день комплекс дополнительных профилактических мероприятий. В частности, за это время было подготовлено и направлено в органы исполнительной власти и местного самоуправления 149 информаций, в том числе по вопросам трудоустройства, обучения и социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«На профилактическом учете состоят 329 несовершеннолетних. В результате проводимой наставнической работы семь подростков сняты с учета в связи с исправлением поведения, – уточнили в УМВД. – Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних ОВД за отчетный период проведено 193 лекции в общеобразовательных учреждениях в рамках осуществления профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности и пропаганды правовых знаний».

Ранее в Орловской области выявили проблемы, связанные с детским досугом (в том числе с досугом подростков, стоящих на учёте).

