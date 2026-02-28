Около 2000 уголовных дел рассмотрели орловские суды

Обвинительные приговоры получили свыше 1500 человек.

В Орловской области в 2025 году суды рассмотрели более 2000 уголовных дел в отношении 2090 фигурантов. В отношении более чем 470 человек уголовное преследование было прекращено по постановлениям судов, но по реабилитирующим основаниям уголовные дела не прекращались. По вступившим в законную силу обвинительным приговорам за год было осуждено 1524 человека, или на 21 процент меньше, чем годом ранее. Двое подсудимых были оправданы по делам частного обвинения.

Такая информация прозвучала на совещании в Орловском областном суде, где подвели итоги работы судов общей юрисдикции Орловской области за 2025 год и поставили задачи на 2026 год. Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, в минувшем году наиболее часто применялись такие меры уголовного наказания, как штраф, лишение свободы на определенный срок, в том числе условно, и исправительные работы.

«Наказание в виде реального лишения свободы по приговорам, вступившим в законную силу, назначено почти 23 процентам осужденных, из которых 66 процентов имели неснятые и непогашенные судимости, – уточнили в пресс-службе облсуда. – При этом 30 процентов имели две и более неснятые и непогашенные судимости, а 28 процентов совершили преступление в составе группы».

Районные суды чаще всего рассматривали уголовные дела о преступлениях против собственности – 36 процентов подсудимых было осуждено именно по преступлениям указанной категории, причем 23 процента составили дела о кражах чужого имущества. Доля осужденных по делам о неуплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей составила 15 процентов, осужденных за незаконные действия и нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами – 13 процентов.

Стоит отметить, что доля осужденных за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, составила 10 процентов. То есть такова доля тех, кто получил приговор за повторное пьяное вождение. И она превысила количество тех, кто был осужден за преступления против жизни и здоровья (8 процентов). За преступления коррупционной направленности за год было осуждено 44 человека, экстремистской направленности – пять человек.

«В структуре осужденных мировыми судьями за совершение преступлений небольшой тяжести также преобладают преступления против собственности – 55 процентов, за преступления против жизни и здоровья осуждено 53 процента», – добавили в пресс-службе Орловского облсуда.

ИА «Орелград»