Жительница Глазуновки незаконно приютила у себя иностранцев

Суд ее пожалел и назначил ей наказание ниже минимального предела.

Глазуновский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, признав ее виновной в совершении умышленного преступления против порядка управления. Речь идет о фиктивной регистрации по месту пребывания иностранных граждан. Как следует из материалов дела, подсудимая при помощи своего личного кабинета на портале Госуслуг направила в миграционный пункт ОМВД России по Глазуновскому району уведомления о постановке на учет граждан Таджикистана в своем доме.

Следствие установило, что в реальности гражданка не собиралась предоставлять свое жилье иностранцам для проживания. Фактически, регистрация была фиктивной. Она помогла бы иностранцам легализовать свое пребывание на территории России. Из обвинения следовало, что своими действиями гражданка лишила миграционный пункт ОМВД и органы, отслеживающие исполнение законодательных актов РФ, возможности контролировать соблюдение иностранными гражданами правил миграционного учета и передвижения по территории Российской Федерации.

«В судебном заседании подсудимая вину в совершенном преступлении признала, в связи с чем, дело рассмотрено в особом порядке. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал, активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья, наличие малолетних детей, признание вины, раскаяние в содеянном. Обстоятельств отягчающих вину суд не установил», – сообщили в пресс-службе Глазуновского районного суда.

Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ. При вынесении вердикта судья учел данные о личности подсудимой и назначил ей наказание в виде штрафа ниже минимального предела, а именно в размере 10 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее УМВД России по Орловской области сообщало, что в 2025 году сотрудники полиции провели 306 контрольно-надзорных мероприятий, а также 146 совместных с УФСБ проверок на объектах строительства, торговли, промышленности и сельского хозяйства. За год было выявлено более 2 тысяч административных правонарушений, связанных с несоблюдением установленного порядка пребывания в стране иностранных граждан. В деятельности принимающей стороны было выявлено 442 нарушения.

За 2025 год в регионе было снято с миграционного учета, в связи с установлением факта фиктивности, более 200 иностранных граждан. Всего по результатам проверочных мероприятий было вынесено 116 решений о депортации иностранных граждан, 461 иностранцу закрыли въезд на территорию Российской Федерации. Всего было возбуждено 414 уголовных дел в сфере миграции.

ИА «Орелград»