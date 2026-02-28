В Орле после капремонта сгорела квартира

Причину возгорания пришлось устанавливать в судебном порядке.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» к обществу с ограниченной ответственностью «Центр-строй». Истец просил о взыскании с ответчика убытков.

Как установил суд, в 2019 году стороны заключили договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на набережной Дубровинского. Стоимость договора составляла 2,244 миллиона рублей. Работы по договору были выполнены и сданы ответчиком по актам. В марте 2022 года в одной из квартир указанного дома произошел пожар. А спустя два года обстоятельства этого ЧП устанавливал Железнодорожный районный суд города Орла.

Согласно заключению судебной пожарно-технической экспертизы причиной пожара стало «загорание сгораемых материалов от тепловых проявлений электрического тока при аварийных пожароопасных режимах работы электроустановки стабилизатора напряжения; повреждение на силовом электрическом кабеле, который осуществляет питание многоквартирного двухэтажного жилого дама, на участке северной стены общежития, где он был проложен».

Железнодорожный суд пришел к выводу, что прокладка питающего кабеля в рамках работ по капремонту была выполнена с нарушениями. Это привело к повреждению его изоляции и повреждению кабеля, что, в свою очередь, привело к аварийному режиму работы и повышению напряжения в одной из фаз питающей сети вследствие неравномерного распределения нагрузки по фазам во вводно-распределительном устройстве. Также судом были установлены отклонения от проекта: выяснилось, что подрядчик не выполнил повторное заземление нулевого провода.

Все это Железнодорожный суд установил в рамках процесса, который затеяли хозяева сгоревшей квартиры. Иск они подали к регоператору капремонта и победили. Решением суда с НО «РФКР» было взыскано возмещение вреда в пользу потерпевших в размере 325 667 рублей. Теперь же регоператор подал иск к подрядчику, возложив вину за случившееся на него. И в порядке регресса просил суд взыскать с подрядчика ту же сумму, которую ему самому пришлось по решению Железнодорожного суда выплатить владельцам квартиры.

Поскольку обстоятельства и причина пожара были установлены предыдущим судом, арбитраж иск удовлетворил. Он постановил взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр-строй» в пользу некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» 325 667 рублей убытков в порядке регресса. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА «Орелград»