На Орловщине рассмотрели дело о двух протараненных автомобилях

28.2.2026 | 15:00

Спор шел о возмещении причиненного материального ущерба.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Вступило в силу решение Дмитровского районного суда Орловской области о взыскании в порядке регресса материального ущерба, причиненного в результате крупного дорожно-транспортного происшествия. Произошло оно еще в ноябре 2022 года. Из материалов дела следует, что виновником аварии стал некий гражданин К. В тот день он сел за руль автомобиля, который принадлежал его знакомому. Причем водитель находился в нетрезвом виде.

Его имя не было вписано в полис ОСАГО. Между тем, данный гражданин не справился с управлением и протаранил два припаркованных автомобиля, получивших серьезные механические повреждения. По данным пресс-службы суда, страховая компания возместила ущерб владельцам поврежденных машин. А затем страховщики обратились в суд с иском, предъявив претензии как владельцу машины, попавшей в ДТП, так и пьяному водителю.

Страховщики просили суд взыскать с истцов в солидарном порядке сумму выплаченного автовладельцам страхового возмещения. Страховая компания посчитала, что понесла убытки, которые ей должны компенсировать те, кто причастен к ДТП. Решением суда исковые требования страховой компании были удовлетворены частично. Суд посчитал, что возмещать причиненный ущерб в порядке регресса в данном случае должен виновник ДТП, то есть тот самый гражданин К. А вот владельцу машины платить ничего не придется – иск к нему оставлен без удовлетворения.

Суд пришел к выводу, что страховщик имеет право регрессного требования к причинителю вреда, управлявшему транспортным средством, хотя и не включенному в договор ОСАГО в качестве водителя, допущенного к управлению этим транспортным средством. Было учтено и то, что данный гражданин сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в пресс-службе Дмитровского районного суда.

ИА «Орелград»


