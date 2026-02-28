В Орловской области проведут конкурс «Женщины в АПК»

Издано извещение о проведении регионального этапа всероссийского конкурса.

Департамент сельского хозяйства Орловской области официально известил о старте регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Как уже рассказывал «Орелград», ранее этот же департамент разработал условия проведения конкурса, целью которого является повышение роли, статуса и авторитета женщин на примерах лидерства во всех отраслях агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Кроме того, власти ставят задачу популяризации сельского образа жизни.

Участницами конкурса могут стать женщины, работающие в отраслях АПК и реализующие социальные инициативы, направленные на улучшение качества жизни населения сельской местности, либо социальные проекты в агробизнесе, либо стартапы в отрасли АПК. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Кто, если не я?»; «Превосходящая звезда»; «Суперженщина»; «Есть женщины в русских селеньях».

Для участия в отборе участницам необходимо представить в департамент заявку по установленной форме, в электронном виде, в период с 1 марта по 30 апреля 2026 года. За проведение регионального этапа конкурса отвечает специально созданная комиссия, состав которой утвержден приказом департамента. Эта комиссия будет рассматривать и оценивать заявки в соответствии с критериями конкурса.

Победителями признают участниц, набравших наибольшее количество баллов. В каждой номинации конкурсная комиссия определит только по одному победителю. Оценивать участниц будут по 10-балльной шкале. Критерии оценки для каждой номинации установлены отдельно. Например, критерии оценки по номинации «Есть женщины в русских селеньях» таковы: карьерный рост за последние 5 лет; количество сотрудников в подчинении; новаторские идеи по оптимизации процессов на предприятии АПК и их реализация; социальная активность.

Награждение победителей конкурса пройдет в торжественной обстановке не позднее 15 июля, им вручат дипломы. Кроме того, победители регионального этапа смогут представить Орловскую область в финале конкурса «Женщины в АПК», который в целом по стране проводится под эгидой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»