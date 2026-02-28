Суд рассмотрел дело о погибшем водителе мопеда

Виновник смертельного ДТП понес наказание спустя 2,5 года.

Уголовное дело расстрел Залегощенский районный суд Орловской области. В его основу легли обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло еще в июле 2023 года. Как пояснили в пресс-службе суда, в тот день подсудимый двигался на автомобиле марки «Renault Logan» по автодороге «Орел-Ефремов». Как установили следствие и суд, водитель «не учел особенности рельефа автодороги, которая по направлению его движения имела примыкание второстепенной автодороги справа».

Кроме того, он превысил скорость движения, выехал на встречную полосу и снес двигавшийся по ней мопед. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда получил тяжелые травмы и скончался. Следствие обвинило водителя легковушки в преступной небрежности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В судебном заседании подсудимый свою вину не признал и не согласился с предъявленным ему обвинением. Однако вина его была доказана.

«При назначении наказания суд учел наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому: наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, возмещение потерпевшему денежных средств, оказание иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления (нахождение с потерпевшим после ДТП и вызов ему скорой помощи), несоблюдение водителем мопеда требований дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и выезд на главную дорогу, по которой ехал подсудимый», – перечислили в пресс-службе Залегощенского районного суда.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не выявил. Действия подсудимого квалифицировали по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов из его заработной платы. Отбывать наказание он должен в месте, которое определят органы уголовно-исполнительной системы. В качестве дополнительного наказания подсудимого лишили водительских прав на 2 года 10 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу, осужденный вправе обжаловать его в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»