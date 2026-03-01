В орловском воздухе стало меньше пыли

Снижение концентрации пыли фиксируется уже на протяжении шести лет.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области обнародовал краткие данные о состоянии загрязнения атмосферного воздуха на территории региона за 2025 год. Более полный отчет будет опубликован позднее на страницах ежегодного доклада об экологической ситуации. Из краткой справки следует, что наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы в городе Орле в прошлом году производились комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на четырех стационарных постах.

«В 2025 году в атмосфере города высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось, – следует из информации департамента. – По сравнению с 2024 годом увеличилась среднегодовая концентрация оксида азота (с 0,017 до 0,018 мг/м3); уменьшилась среднегодовая концентрация пыли (с 0,169 до 0,16 мг/м3), оксида углерода (с 1,4 до 1,2 мг/м3); по остальным примесям изменений нет».

Максимальные из разовых концентраций, равные или превышающие предельно допустимую концентрацию (ПДК), были зарегистрированы только по фенолу. Обращает на себя внимание тот факт, что в течение уже шести лет в орловском воздухе фиксируется стабильное снижение концентрации пыли и оксида углерода. Так, среднегодовая концентрация пыли уменьшилась с 0,2 мг/м3 в 2020 году до 0,16 мг/м3 в 2025 году. А концентрация оксида углерода уменьшилась за тот же период времени с 1,9 до 1,2 мг/м3.

В целом качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения Орловской области в течение последних 3 лет оценивается как стабильное. Как следует из актуального экологического доклада, действующая система контроля качества атмосферного воздуха на территории населенных мест реализуется посредством надзора за соблюдением установленных гигиенических нормативов – предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

Результаты указанных надзорных мероприятий учитываются и отображаются в общей статистической информации, используемой при подготовке государственных докладов. Контрольные точки мониторинга атмосферного воздуха расположены на территории жилой застройки непосредственно в местах проживания и отдыха населения, в том числе в зонах возможного влияния промышленных предприятий.

Мониторинг с определением среднесуточных показателей на Орловщине проводится в девяти точках мониторинга, расположенных на территории Орла, Ливен, Мценска, Тросны, Покровского и Мценского района. Учитывая приоритетный вклад в загрязнение атмосферного воздуха автотранспорта и специфику выбросов промышленных объектов, расположенных в Орловской области, мониторинг состояния загрязнения атмосферы проводится по 15 показателям. Удельный вес проб на территории Орловской области, не отвечающих гигиеническим нормативам, традиционно ниже, чем в среднем по Российской Федерации.

