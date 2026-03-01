Антитеррористический конкурс стартует на Орловщине

Конкурс проводится под эгидой Антитеррористической комиссии в Орловской области.

Департамент региональной безопасности Орловской области со 2 по 31 марта 2026 года будет принимать заявки на участие в ежегодном конкурсе «Лучшие информационные материалы, направленные на формирование у молодежи разных народов, религий и конфессий уважительного отношения друг к другу, профилактику экстремизма и терроризма». Проводится он под эгидой Антитеррористической комиссии в Орловской области, председателем которой является губернатор Андрей Клычков. Оценивать присланные работы будут члены экспертного совета по выработке информационной политики в сфере профилактики экстремизма и терроризма в Орловской области.

Целями конкурса являются: профилактика радикальных проявлений в молодежной среде в сфере этноконфессиональных отношений; формирование у молодежи разных народов, религий и конфессий уважительного отношения друг к другу; воспитание у молодежи разных народов, религий и конфессий позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие в Орловской области многообразия культур, патриотизма.

Кроме того, стоят задачи по повышению межэтнической и межконфессиональной информационной культуры, снижению рисков возможного возникновения экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде, формированию активной позиции молодежи по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Принять участие в конкурсе могут жители Орловской области, в том числе творческие коллективы и группы авторов.

«Принимаются только работы, созданные творческим трудом участников, – подчеркнуто в условиях конкурса. – Принимаются работы, подготовленные (опубликованные) не ранее 12 месяцев до даты начала приема заявок». Конкурс проводится в следующих номинациях: «Лучшие видеоматериалы», «Лучшая художественная литература и журналистика», «Лучшая фотография» и «Лучший рисунок». Церемония награждения победителей пройдет в торжественной обстановке на очередном заседании Антитеррористической комиссии в Орловской области.

