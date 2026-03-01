Право на землю отсудил болховчанин

Конкурентов в судебном процессе у него не нашлось.

Болховский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя, просившего признать за ним право собственности на участок земли. Как уточнили в пресс-службе суда, речь шла о доле в массиве земель сельскохозяйственного назначения. Из иска следовало, что гражданин М. ранее работал трактористом в колхозе «Рассвет», который впоследствии в ходе массовой реорганизации АПК был преобразован в КСП «Гнездиловское».

«Решением общего собрания трудового коллектива КСП «Гнездиловское» был утвержден список лиц, получивших земельные доли, в который включен гражданин М., – следует из информации пресс-службы суда. – Ему была предоставлена в собственность земельная доля (пай) в КСП «Гнездиловское».

Однако мужчина столкнулся с трудностями, поскольку свидетельство о праве собственности на земельную долю он так и не получил. Соответственно, право собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество им тоже не было зарегистрировано. В судебном заседании истец просил признать его право собственности на землю, что даст ему возможность пользоваться и распоряжаться узаконенной долей по своему усмотрению. Без регистрации он не может, например, ее продать или кому-нибудь подарить. Изучив материалы дела, выслушав свидетелей и оценив представленные гражданином доказательства, суд вынес решение в его пользу.

«Суд установил, что отчуждение данного земельного участка другим лицам истцом не осуществлялось, от права собственности он не отказывался, право собственности им не утрачено и кем-либо не оспорено. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований и признании за истцом права собственности на земельную долю. Решение не вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Болховского районного суда.

ИА «Орелград»