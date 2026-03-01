В Орле бизнесмена крупно оштрафовали из-за водки

Административное дело на него завели сотрудники полиции.

Дело на индивидуального предпринимателя полиция завела по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ по мотивам осмотра помещения магазина, торгующего, если верить вывеске, пивом, газировкой и квасом. Сотрудники полиции не просто посетили торговую точку, но и задокументировали факт реализации предпринимателем спиртосодержащей продукции. В розницу он продал одну бутылку водки марки «Пять озер», емкостью 0,25 литра и крепостью 38%. Проверка была закупочной, о чем предприниматель узнал после завершения сделки.

Дело на него завели потому, что у предпринимателя нет лицензии на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. То есть, продав «чекушку» водки, он нарушил требования Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Отрицать свою вину бизнесмен не стал.

Административные дела подобной категории рассматривает арбитражный суд. Туда полиция и передала материалы. Представитель Управления МВД России по городу Орлу просил о привлечении индивидуального предпринимателя к ответственности в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Изучив материалы, арбитраж признал бизнесмена виновным, но снизил затребованную сумму административного штрафа до 50 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать бутылку водки «для последующего уничтожения в порядке, установленном правительством Российской Федерации».

В своем решении суд подчеркнул, что в соответствии с федеральным законодательством запрещается не только производство, но и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий. Под оборотом алкогольной продукции понимается, в том числе, ее розничная продажа. В данном случае суд пришел к выводу, что индивидуальный предприниматель, не имеющий лицензии, был не вправе осуществлять оборот такой алкогольной продукции, как водка.

ИА «Орелград»