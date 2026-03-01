Расходы спортшколы во Мценске взяли на контроль

Местные власти отреагировали на замечания КСП и пожелания депутатов.

Администрация Мценска отчиталась о ходе исполнения решения Мценского городского Совета народных депутатов, принятого в январе 2025 года. Депутаты тогда заслушали отчет городской Контрольно-счетной палаты о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУДО «Спортивная школа». Аудиторы выявили нарушения в ведении бухгалтерского учета и установили факты неправомерной выплаты денежных средств из бюджета города в сумме 1,017 миллиона рублей.

КСП также указала в своем отчете, что: «…в проверяемом периоде в учреждении не соблюдалось ограничение по объему средств, направляемых на оплату труда руководящих работников за счет бюджетных средств и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В 2022, в 2023 году в учреждении не соблюдалось ограничение по выплате премий и материальной помощи руководящим работникам». Кроме того, аудиторам не удалось проанализировать правильность и обоснованность списания строительных материалов, поскольку из-за отсутствия необходимых документов это оказалось невозможно.

В ходе проверки Контрольно-счетной палатой было установлено, что в проверенном ею периоде все договора учреждения были заключены неконкурентным способом, то есть у единственного поставщика. Следовательно, «экономия бюджетных средств по результатам закупок отсутствует», заключили аудиторы. Были выявлены и другие нарушения. Депутаты рекомендовали мэрии обеспечить эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МБУДО «Спортивная школа».

Год спустя администрация отчиталась о проделанной работе. Сообщается, что управление образования администрации города Мценска заключило со спортшколой соглашение на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания и о предоставлении субсидий на иные цели. Подобные соглашения, в том числе дополнительные, регистрируются в соответствующих государственных информационных системах.

Объем субсидий определяется в соответствии с муниципальной программой «Развитие муниципальной системы образования города Мценска». А субсидии предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города Мценска на соответствующие цели. План финансово-хозяйственной деятельности спортшколы опубликован в открытом доступе на ее сайте. Там же публикуются сведения об операциях с целевыми субсидиями. Усилен контроль за выдачей зарплат и поощрений работников учреждения.

«Контроль за расходованием средств фонда оплаты труда на выплату компенсационных и стимулирующих выплат производится в соответствие с примерным положением «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, города Мценска», утвержденным решением Мценского городского Совета народных депутатов», – говорится в отчете мэрии.

ИА «Орелград»