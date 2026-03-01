Стали известны подробности о хищении 36,6 миллиона рублей

Дело рассматривал Кромской районный суд.

Инстанция вынесла обвинительный приговор в отношении троих подсудимых, которых пресс-служба суда условно обозначила как обвиняемые К., Б. и А. Приговор еще не вступил в законную силу, поэтому их настоящие имена не раскрываются.

Однако в пресс-службе суда сообщили, что гражданка К. была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 174.1 Уголовного кодекса РФ. Подсудимые Б. и А. обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных только статьей 159 УК РФ.

«Действия А. и Б. судом квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере, – уточнили в пресс-службе Кромского районного суда. – Действия К. судом квалифицированы по эпизоду №1 как мошенничество, по эпизоду №2 – как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Из фабулы дела следует, что криминальное трио путем обмана обкрадывало компании «Орел-Агро-Продукт» и «Мираторг-Орел», а общая сумма похищенных, а затем отмытых денежных средств превысила 36 миллионов рублей. Дельцы совершали фиктивные сделки. Гражданка К. отвечала за легализацию похищенного, делясь добычей со своими подельниками. В судебном заседании подсудимые вину в совершенных преступлениях не признали, но суд счел их вину доказанной.

Согласно приговору Кромского районного суда гражданка К. получила наказание в виде лишения свободы сроком на восемь с половиной лет, отбывать которые она должна в исправительной колонии общего режима. Ее подельники осуждены к лишению свободы сроком на четыре и шесть лет соответственно. В качестве дополнительного наказания осужденные получили штрафы с конфискацией имущества.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски, заявленные компаниями «Орел-Агро-Продукт» и «Мираторг-Орел». Осужденных обязали вернуть им украденные 36 с лишним миллионов рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и, вероятно, будет обжалован в областную коллегию по уголовным делам.

По информации ОМВД России по Кромскому району, в 2025 году в отдел поступило 2696 заявлений и сообщений граждан о преступлениях, происшествиях и правонарушениях. При этом количество зарегистрированных преступлений снизилось на 15,9 процента – со 157 в 2024 году до 132 в 2025 году. Из них 43 преступления были квалифицированы по статье 159 Уголовного кодекса РФ, то есть на мошенничества в Кромском районе в прошлом году пришлась почти треть всех зарегистрированных преступлений.

ИА «Орелград»