Угрозу возникновения дефицита воды увидели в Ливнах

1.3.2026 | 17:01 ЖКХ, Новости

Вопрос о выводе из эксплуатации объектов водоснабжения пока остается нерешенным.

Фото: ИА «Орёлград»

Администрация города Ливны официально согласовала открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» в лице Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «РЖД» вывод из эксплуатации объектов водоснабжения Брянского территориального участка.

Как уже рассказывал «Орелград», речь идет о насосной станции, двух артезианских скважинах, водонапорной башне и водопроводных сетях, в том числе о водопроводе к местному вокзалу. Еще в марте 2025 года ОАО «РЖД» в лице Московской дирекции по тепловодоснабжению направило в адрес администрации города Ливны уведомление о выводе указанных объектов из эксплуатации. В подобном случае власти должны принять одно из нескольких возможных решений, например о согласовании вывода из эксплуатации объектов либо об их выкупе или аренде.

Однако местные власти затянули с решением, из-за чего железнодорожники пошли в суд. Иск рассматривал региональный арбитраж, который признал незаконным бездействие администрации и обязал ее принять одно из возможных решений, предусмотренных статьей 22 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». И вот теперь такое решение принято, со ссылкой на указанную статью закона. Но постановление властей содержит и второй пункт, предписывающий сразу приостановить на срок до 1 марта 2028 года вывод из эксплуатации объектов водоснабжения, перечисленных в первом пункте этого же постановления.

В качестве причины приостановки в документе обозначено «наличие угрозы возникновения дефицита воды для потребителей – жителей жилых домов, расположенных по адресам: г. Ливны, ул. Привокзальная, д. 1д, д. 12, д. 13/1, д. 13а, д. 13б, ул. Баженова, д. 18, ул. Фрунзе, д. 2а, д. 2б, д. 18а». Иными словами, местные власти приняли решение о согласовании вывода из эксплуатации объектов водоснабжения с одновременным приостановлением их вывода из эксплуатации. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города Ливны по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

