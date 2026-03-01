Вынесен приговор орловчанке, которой «не хватило денег в магазине»

Женщина предстала перед судом и получила наказание.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о грабеже, в котором органы предварительного следствия обвинили женщину. По версии следствия, преступление она совершила в октябре 2025 года, когда из другого района приехала в поселок Хомутово. Там она зашла в магазин торговой сети «Пятерочка». Побродив по торговому залу, покупательница сложила в покупательскую корзину продукты питания и направилась к выходу.

«Понимая, что на покупку выбранного товара у нее не хватит денежных средств, вышла из магазина, не оплатив товар, – сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. – При этом ее действия стали очевидными для окружающих. Сотрудник магазина пыталась ее остановить, однако с похищенным имуществом осужденная с места преступления скрылась. Своими действиями осужденная причинила потерпевшему материальный ущерб в размере 1576,4 рубля».

Потерпевшим стал магазин, который был обворован на полторы тысячи рублей. Поскольку хищение оказалось открытым, действия «покупательницы» были квалифицированы как грабеж, а не как кража. В судебном заседании она свою вину признала полностью, согласившись с предъявленным ей обвинением. Кроме того, по ее ходатайству дело слушалось в особом порядке уголовного судопроизводства, что давало подсудимой право на смягчение наказания.

В итоге ее приговорили к двум годам ограничения свободы, в течение которых ей запретили покидать свой дом в ночное время, а также без разрешения выезжать за пределы территории муниципального образования и изменять свое место жительства. Также суд обязал ее один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

«При назначении наказания суд принял во внимание конкретные обстоятельства дела, наличие на иждивении малолетних детей, отсутствие по делу тяжких последствий, добровольное возмещение имущественного ущерба, раскаяние в содеянном. В связи с чем пришел к выводу о том, что за совершенное преступление подсудимой должно быть назначено наказание в виде ограничения свободы. По стойкому убеждению суда данная мера наказания достигнет цели ее исправления, перевоспитания и восстановления социальной справедливости. Приговор вступил в законную силу», – констатирует пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»