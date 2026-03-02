Садовое товарищество взыскало с бунтаря неосновательное обогащение

2.3.2026 | 6:40 Закон и порядок, Новости

Дело рассмотрел судья Ливенского районного суда Орловской области.

ИА “Орелград”

СНТ «Радужный» было создано и зарегистрировано в августе 2022 года. В октябре 2023 у одного из участков товарищества появился новый собственник. При этом гражданин не является членом СНТ «Радужный» и ведет садоводство на территории без участия в объединении. Наладить соседский быт не удалось, поэтому руководство «Радужного» обратилось в суд.

Ответчик не платил за пользование общим имуществом СНТ (в том числе за его содержание и ремонт) с 1 ноября 2023 года по 30 ноября 2025 года (25 месяцев). По закону (ч. 3 ст. 5 ФЗ № 217‑ФЗ) такие платежи обязательны даже для тех, кто не является членом товарищества. Из‑за неуплаты гражданин сэкономил крупную сумму, ее нужно взыскать как неосновательное обогащение, заявили представители СНТ.

Суд удовлетворил иск полностью, поскольку факт владения участком и пользования общим имуществом подтвержден, обязанность платить установлена законом и решениями СНТ. Итоговые взыскания: 50 000 руб. — основной долг, 10 943,58 руб. — проценты, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU