Садовое товарищество взыскало с бунтаря неосновательное обогащение

Дело рассмотрел судья Ливенского районного суда Орловской области.

СНТ «Радужный» было создано и зарегистрировано в августе 2022 года. В октябре 2023 у одного из участков товарищества появился новый собственник. При этом гражданин не является членом СНТ «Радужный» и ведет садоводство на территории без участия в объединении. Наладить соседский быт не удалось, поэтому руководство «Радужного» обратилось в суд.

Ответчик не платил за пользование общим имуществом СНТ (в том числе за его содержание и ремонт) с 1 ноября 2023 года по 30 ноября 2025 года (25 месяцев). По закону (ч. 3 ст. 5 ФЗ № 217‑ФЗ) такие платежи обязательны даже для тех, кто не является членом товарищества. Из‑за неуплаты гражданин сэкономил крупную сумму, ее нужно взыскать как неосновательное обогащение, заявили представители СНТ.

Суд удовлетворил иск полностью, поскольку факт владения участком и пользования общим имуществом подтвержден, обязанность платить установлена законом и решениями СНТ. Итоговые взыскания: 50 000 руб. — основной долг, 10 943,58 руб. — проценты, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей.

ИА “Орелград”