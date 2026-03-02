Директор орловской компании скрыл от налогов миллионы рублей

Из-за своих действий топ-менеджер стал фигурантом уголовного дела.

Орловский районный суд признал руководителя одной из местных компаний виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых… должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам). Проще говоря, фигуранта судили за то, что он скрывал от налоговиков денежные средства фирмы, за счет которых можно было бы произвести взыскание задолженности по налогам.

Преступление было совершено в особо крупном размере. По информации пресс-службы Орловского районного суда, общая сумма сокрытых денежных средств составила 30,048 миллиона рублей. Имя подсудимого не разглашается, поскольку приговор еще не вступил в законную силу, но условно в суде его обозначили как М. В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что М. был директором общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя.

Он «являлся единоличным руководителем, имел беспрепятственный доступ к расчетным счетам хозяйствующих субъектов, осуществляя самостоятельно все финансовые операции, необходимость совершения которых возникнет в ходе деятельности, не принял мер к добровольному погашению имеющейся у возглавляемого им общества задолженности по налогам и страховым взносам», – сообщила пресс-служба суда. По итогам рассмотрения дела М. признан виновным по части 2 статьи 199.2 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей.

Ранее пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области рассказала о том, как орловские налоговики успешно, в том числе в судах, доказывают факты незаконной налоговой оптимизации. По данным ведомства, в 2025 году суды вынесли в пользу регионального Управления ФНС 75 судебных актов на 552 миллиона рублей, что составило 88 процентов от общей суммы рассмотренных требований.

«Значительную часть из оспариваемых плательщиками сумм, принятых в пользу налоговых органов, составляют доначисления налоговых органов в рамках применения статьи 54.1 Налогового кодекса РФ. Налоговики Орловской области в арбитражных судах успешно доказывают схемы незаконной налоговой оптимизации, созданные налогоплательщиками, уклоняющимися от уплаты налогов», – пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»