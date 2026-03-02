Спрос бизнеса на банковские гарантии растет

В условиях дорогих кредитов и реализации масштабных инфраструктурных и производственных проектов.

По данным ВТБ, документарный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса за год вырос на 10 %, достиг более 900 млрд рублей. Востребованы гарантии исполнения – 50 %, гарантии возврата аванса – 23 %, гарантии платежа — 11 %, гарантии возврата кредита (займа) – 10 %.

Наибольший спрос в транспортном и инфраструктурном строительстве – 27 %, торговле – 18 %, машиностроении и металлообработке – 13 %, жилищном и коммерческом строительстве – 11 %.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников подчеркнул ключевые преимущества инструмента. Гарантии позволяют компаниям участвовать в закупках и заключать контракты, не изымая средства из операционного оборота, помогают сохранять финансовую устойчивость и гибкость.

«Цифровой формат оформления существенно упрощает процесс получения гарантии, сокращает сроки принятия решений и делает сервис доступным для бизнеса в любом регионе», – отметил Денис Бортников.

ИА “Орелград”