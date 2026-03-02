В Орловской области с мошенника взыскали деньги за телок

Суд рассмотрел дело о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский спор слушался в Покровском районном суде, но в его основу были положены материалы уголовного дела, которое ранее рассмотрел Ливенский районный суд. Последний признал жителя Покровского района виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Аферист был осужден, а приговором Ливенского районного суда за потерпевшей было признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении причиненного ей материального ущерба.

После этого гражданский иск был передан на рассмотрение в Покровский районный суд. В нем истица изложила фабулу дела. Она пояснила, что ответчик в 2019 году «забрал у нее двух телок, обещал позднее расплатиться и не сделал этого до настоящего времени». Проще говоря, гражданин ее обманул, пообещав, что позднее заплатит за двух телок 38 тысяч рублей. Не дождавшись денег, она написала на «покупателя» заявление в полицию.

«В результате данного преступления ей был причинен значительный материальный ущерб, а также моральные страдания, выразившиеся в необходимости на протяжении 6 лет добиваться привлечения виновного лица к уголовной ответственности, переживаниях по этому поводу, – сообщили в пресс-службе Покровского районного суда со ссылкой на иск. – По изложенным основаниям истец просила суд взыскать с ответчика 38 тысяч рублей в счет возмещения причиненного ей преступлением ущерба».

Потерпевшая также просила взыскать с афериста проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда и расходы, понесенные ею на оплату услуг представителя. Мошенник в судебном заседании исковые требования не признал, как ранее не признал свою вину в рамках уголовного процесса. По его версии, о стоимости двух телок женщина договаривалась со своим племянником, а не с ним. А он якобы только забрал двух телок у истицы, причем сделал это по просьбе ее же племянника.

Впрочем, обстоятельства аферы были достоверно установлены уголовным судом, причем дело дошло до апелляции. Поскольку вина афериста в совершении преступления была доказана, гражданский суд удовлетворил исковые требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Но в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда отказал. Как пояснили в пресс-службе суда, истица так и не представила доказательств того, что в результате действий ответчика были нарушены ее личные неимущественные права, причинен вред ее нематериальным благам, либо наступили последствия, повлиявшие на ее здоровье.

«Между тем само по себе наступление имущественного ущерба в результате преступления, связанного с хищением имущества, основанием для компенсации морального вреда не является. Подтверждения негативных последствий в виде физических и нравственных страданий, претерпеваемых истцом, не представлено», – указали в пресс-службе Покровского районного суда, отметив, что решение по делу еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

